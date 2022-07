So gut wie jeder kennt das Sprichwort "Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler". Frei übersetzt heißt das für die Lehrlingssuche, dass sich die Unternehmen auf die Lehrlinge einstellen müssen und nicht die Lehrlinge auf die Unternehmen. Das ist auch tatsächlich so. Statt sich aus einer Vielzahl an Bewerberinnen und Bewerbern die besten Köpfe auszusuchen, müssen Betriebe mittlerweile verstärkt um Lehrlinge werben und dabei neue Wege gehen. Wer also als Betrieb für ausbildungswillige Jugendliche interessant sein möchte, muss grundsätzlich einmal wissen wie die Fachkräfte von morgen ticken. Dazu gehört im Speziellen das Wissen um ihre Kommunikationskanäle genauso, wie die Kenntnis darüber, was sie sich von einem Arbeitgeber erwarten, um sich besser auf sie einzustellen zu können.