Die Projekte können seit Dezember 2022 noch bis zum 6. März 2023 auf www.stahlbauverband.at eingereicht werden. Teilnahmeberechtigt sind Stahlbauunternehmen, Architektur-, Ingenieur- und Planungsbüros mit Sitz in Österreich. Bauten im Inland müssen von einem österreichischen Stahlbauunternehmen ausgeführt worden sein. Bauten im Ausland werden dann berücksichtigt, wenn österreichische Unternehmen maßgeblich ab Planung und/oder Fertigung beteiligt waren. Das eingereichte Bauwerk muss zwischen 1. Jänner 2021 und 1. März 2023 soweit fertiggestellt worden sein, dass eine Beurteilung nach den angeführten Kriterien möglich ist. Die Preisverleihung ist am 15. Juni 2023 im Rahmen des Österreichischen Stahlbautages in Graz. [gr]