Der Name Architektur und Bau FORUM nimmt Bezug auf ein Magazin, das bis vor wenigen Jahren hier beim Wirtschaftsverlag erschienen ist. Das Architektur und Bau FORUM hat sich damals zum Ziel gesetzt, der Architektur und der ausführenden Bauwirtschaft ein Diskussionsforum zu bieten. Wir möchten diesen Gedanken mit diesem Podcast aufgreifen. Wir sind überzeugt, dass wieder mehr über alle Fragen rund ums Bauen geredet werden muss: Was, Wo, Warum, Wie, wird in diesem Land gebaut? Wie gestalten wir unsere Gebäude, Städte, den Verkehr und die Landschaft? Wie schaffen Architektur und Bauwirtschaft die Transformation zu emissionsfreiem Bauen? Wie geht bauen in der Klimakrise und welche Rolle spielen dabei moderne Materialien, smarte Technik und die Digitalisierung? Fragen, denen wir uns in diesem Podcast widmen werden.