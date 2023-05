Der Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft Martin Kocher überreicht der Firma Metallbau Sonnleitner die Urkunde „Staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“. Sabrina, Thomas und Otto Sonnleitner nahmen diese in feierlichem Rahmen am 28. April 2023 im Marmorsaal des Regierungsgebäudes entgegen. Die Auszeichnung gebührt Betrieben aufgrund außergewöhnlicher Leistungen bei der Ausbildung von Lehrlingen. Aktuell sind bei Metallbau Sonnleitner sechs Lehrlinge beschäftigt. Insgesamt hat das seit 1990 existierende Unternehmen bereits 41 Lehrlinge ausgebildet. Und das mit Erfolg, wie sich durch regelmäßige Auszeichnungen bei Lehrabschlussprüfungen sowie top Platzierungen bei berufsspezifischen Wettbewerben zeigt. 2019 wurde der Betrieb bei den Bundeslehrlingswettbewerben in Hallein zu „Österreichs besten Lehrbetrieb“ gekürt, Platz 1 ging damals an Sebastian Widmann (ehem. Lehrling, mittlerweile Facharbeiter bei Metallbau Sonnleitner).