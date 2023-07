Graffiti zum Frühstück in Wien und Linz

An den neuen Standorten der Konzernunternehmen Held & Francke in Wien Strebersdorf und Hab25 der Habau in Linz fand der Habau Group Lehrlingsbrunch statt. 71 Lehrlinge von Habau, Held & Francke, Östu-Stettin und Karl Seidl wurden anlässlich ihres erfolgreichen Lehrabschlusses in den letzten beiden Jahren eingeladen, ihren neuen Berufsabschnitt zu feiern und gemeinsam über ihre Perspektiven in der Habau Group zu sprechen. Im Rahmen dieser Gespräche stellte sich der Lehrlingsausbildner dem Feedback der Fachkräfte von morgen.

„Es war ein sehr informativer Tag. Wir haben uns mit unseren Vorgesetzten und dem HR-Team ausgetauscht und persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten besprochen. Besonders spannend war auch die Führung durch das neue Bürogebäude. Ich freue mich nun auf meinen nächsten Schritt in der Habau Group und blicke gespannt in die Zukunft“, so Nadja Schaffner, Bürokauffrau-Lehrling bei Held & Francke.