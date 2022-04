Kurse betreffend Arbeitssicherheit

A01 ArbeitnehmerInnenschutz

Was regelt dasArbeitnehmerInnenschutzgesetz? Welche Pflichten gelten für Arbeitgeber und Arbeitnehmer?

Dieser Kurs deckt die grundlegenden Inhalte einer nachweislichen Unterweisung für Arbeitnehmer*Innen zum Thema ArbeitnehmerInnenschutz ab und informiert umfassend zu Gefahrenquellen und Prävention am Arbeitsplatz.

Der Kurs wird Ihnen in Deutsch angeboten und schließt mit einem Zertifikat ab.

Die Themenschwerpunkte:

• Präventiver ArbeitnehmerInnenschutz

• Unfallpyramide

• Begriffserläuterungen (Arbeitsstoffe, Arbeitsmittel, PSA)

• Pflichten der Arbeitgeber

• Aufgaben der Sicherheitsvertrauensperson

• STOP Prinzip

• Pflichten der Arbeitnehmer

• Brandschutz und Erste Hilfe

• Ordnung und Sauberkeit (5S-System)

Nettopreise:

· bis 25 Lernende € 20,- pro Monat

· bis 50 Lernende € 40,- pro Monat

· bis 100 Lernende € 70,- pro Monat

Für mehr Information klicken Sie bitte hier