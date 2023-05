Oberösterreichs bester Metalltechnik-Stahlbautechniker heißt Christian Watzenböck aus Waizenkirchen. Der 18-Jährige, der bei der Firma Dobetsberger Anlagenbau u. Metallverarbeitung GmbH in Michaelnberg beschäftigt ist, holte sich den Sieg vor Leon Schätzl aus Schärding (Lehrbetrieb Metall-Auer GmbH in Wernstein) und Clemens Bahr aus St. Wolfgang, der sein Handwerk bei der Bad Ischler Wassertechnik GmbH in Bad Ischl lernt.