Exzellente Lehrlingsausbildung sichtbar machen ist das Ziel des Staatspreises „Beste Lehrbetriebe – Fit for Future 2024“, der vom Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft jährlich ausgelobt wird. Auch in diesem Jahr sind auszeichnungswürdige Good-Practice-Beispiele gesucht. Eingereicht werden kann in drei Kategorien:

Lehrberufsmarketing – Employer-Branding – Rekrutierung

Ausbildungsinitiativen in Lehrbetrieben mit bis zu 50 Lehrlingen

Ausbildungsinitiativen in Lehrbetrieben mit mehr als 50 Lehrlingen

In jeder Kategorie werden drei Nominierungen und ein Staatspreis vergeben, die ersten Top-Zehn-Lehrbetriebe werden veröffentlicht und in die Medienberichterstattung eingebunden.