Grenzen des umweltfreundlichen Bauens herausfordern: lebenslange Nachhaltigkeit als gemeinsame Vision

„Was ist das Leben ohne Herausforderungen“, erwidert Stenmark auf die Frage, warum er nicht einfach so wie alle baue. Nicht weniger als die Grenzen des umweltfreundlichen Bauens herausfordern möchte er mit seinem Projekt Stenmarks Restaurant & Greenhouse. Alleine an der Gesamtfläche von 1.165 Quadratmetern, etwa die Hälfte davon als integriertes Gewächshaus, lässt sich abmessen, dass Stenmark keine kleinen Brötchen backt. Die Auswirkungen auf das Klima will er sowohl beim Bau als auch Betrieb um 90 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen Methoden reduzieren. Das künftige Restaurant wird viele intelligente Funktionen haben, um es so energieeffizient wie möglich zu machen: Eine davon ist eine mit Glapor isolierte Klimabatterie, in der überschüssige Wärme gespeichert wird. „Er ist ein Visionär“, bestätigt Tobias Rudolf, Leiter Vertrieb & Marketing bei Glapor, „und genau deshalb passen er, seine Idee und Glapor Schaumglas so gut zusammen.“ Der Kontakt zwischen dem Oberpfälzer Schaumglasproduzenten und Stenmark entstand auf einer Messe in Stockholm – Visionär trifft Visionär sozusagen, beide getrieben von ihrer Idee lebenslanger Nachhaltigkeit.