Drei Stränge sind es, an denen hinsichtlich Emissionsreduktion derzeit im Bereich der unterschiedlichen Baumaschinen ganz groß gearbeitet wird: konventionelle Dieselmotoren in Sachen Effizienz auf ein neues Level bringen, den Verbrennungsmotor gänzlich tauschen sowie den Motor dahingehend umzukonfigurieren, um ihn mit umweltverträglicheren Kraftstoffen anzutreiben.

Der erste Punkt ist nichts Neues, aber auch das Bestehende darf nicht aus den Augen verloren werden. Die durchschnittlichen Flotten sind selten auf dem neuesten technischen Stand und werden nach und nach gegen neuere Modelle getauscht, die höhere Emissionsrichtlinien einhalten (müssen). Seit einigen Jahren gilt EU-Stufe V als Grenzwert für den Ausstoß von Dieselpartikeln für alle neu in Einsatz gebrachten Maschinen, so wird die Erneuerung von Flotten eine Reduktion an Feinstaubpartikeln und Stickoxiden über die kommenden Jahre mit sich bringen.

Parallel wird immer weiter an Alternativen gearbeitet – die eine Lösung gibt es nicht, aber für jede Anwendung, für jede Maschine und für jeden Einsatzort gibt es passende Optionen. Bei all der technologieoffenen Zugangsweise seitens der Hersteller*innen kristallisiert sich immer deutlicher heraus, welche Wege den flüssigen Übergang darstellen, welche in Richtung der emissionsfreien Baustelle nicht mehr wegzudenken sind und welche in naher Zukunft die Marktreife erreichen und einiges um­­krempeln werden.



Gekommen, um zu bleiben

Bei den Kompakten dominieren ganz klar elektrische Antriebe. „Die Strategie von Takeuchi ist, Produkte zu produzieren, die der Markt fordert“, erläutert Wolfgang Rigo, Geschäftsführer von Huppenkothen und Importeur der japanischen Kompaktmaschinen, „das heißt, dass derzeit der Fokus vor allem in der Entwicklung und Produktion von batteriebetriebenen Maschinen der Ein- bis Sechs-Tonnen-Klasse liegt.“ Wesentlich seien vor allem die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, auch Produktionsmöglichkeiten und verfügbare Rohstoffe sind zentrale Fragen, die es hinsichtlich alternativer Antriebe stets zu bedenken gilt.