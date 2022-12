Kommunikation und Mindset

Ausgeschrieben wurde das Last-­Planner-System. Die klassische LCM-Methode bezieht von Anfang an alle am Projekt beteiligten Weisungsbefugten – eben die „Last Planner“ – mit ein. In wöchentlichen Lean-­Meetings sollen dank einer Sechs-Wochen-Vorschau und transparenter Kommunikation Leistungen ­koordiniert und mögliche Störungen verhindert werden. „Dabei geht es aber nicht nur um vorausschauende Planung, es muss auch das Mindset umgestellt werden – weg von konfrontativen Schuldzuweisungen hin zum kollaborativen Problemlösen“, berichtet ­Martin Stopfer, der als Lean-Experte im Auftrag der Arge ­Habau-Bernegger das Projekt begleitete.

Um alle Beteiligten kulturell abzuholen und auf das neue Mindset einzustimmen, wurde zu Projektbeginn ein Kompetenzworkshop zur Vermittlung der Lean-Werte abgehalten. „Simulationsübungen mit ­Lego-Bausteinen helfen nicht nur bei der Erklärung des Lean-­Prinzips, sondern unterstützen auch bei der Teambildung“, erklärt Stopfer einen Teil des Kick-off-Meetings.