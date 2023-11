Franz Denk ist die Freude anzumerken: „Wir haben bewiesen, dass sie funktionieren und können sie liefern. Ich hoffe, dass sie jetzt rasch in den Ausschreibungen berücksichtigt werden.“ Mit „sie“ meint der technische Geschäftsführer von Wopfinger Transportbeton innovative Performance-Betone, die das Unternehmen entwickelt hat. Die Leistung dieser Betonrezepturen besteht allerdings weniger darin, dass sie mehr können, sondern darin, dass sie weniger emittieren – und zwar das Treibhausgas CO2 bei ihrer Produktion.

Wopfinger Transportbeton war Mitglied in dem Forschungsprojekt RCC2, dessen Ergebnisse vor kurzem präsentiert wurden. Das Ziel war, das Potenzial neuer Betonrezepturen zur Dekarbonisierung zu testen und zu klären, wie diese Rezepturen möglichst rasch am Markt etabliert werden können. Der Name des Projekts war dabei Programm. RCC steht für Reduced Carbon Concrete, 2 verdeutlicht, dass es sich um ein Folgeprojekt gehandelt hat. An RCC2 haben namhafte Unternehmen aus der Baubranche mitgearbeitet: Strabag Real Estate, Doka, Romm ZT, Mischek ZT, bauXund, CarStorCon Technologies, MPA Hartl sowie die Betonhersteller Asamer, Holcim und Wopfinger.

Strabag Real Estate und Wopfinger waren bereits im Vorgängerprojekt RCC1 mit dabei, das vor zwei Jahren beendet wurde. Damals wurde belegt, dass klinkerreduzierte Betonrezepturen einen deutlich niedrigeren CO2-Fussabdruck aufweisen als Standardbetone. Getestet wurden zwei Performance-Rezepturen: Eine für die Güteklasse C30/37, die in Geschossdecken eingesetzt wird – ihre CO2-Emissionen lagen um 29 Prozent unter dem Standard-Wert; die andere für die Güteklasse C25/30, die beim Bau von Wänden verwendet wird – hier lag die CO2-Reduktion bei 24 Prozent. Dazu Wopfinger-Manager Denk: „Dies sind die beiden wichtigsten Betongüten im Hochbau. Damit werden 70 bis 80 Prozent des Bedarfs abgedeckt.“

Das Ergebnis ist umso erfreulicher, da der österreichische Standard-Beton, mit dem hier verglichen wurde, bereits heute „einen deutlich niedrigeren CO2-Fussabdruck aufweist als im europäischen Durchschnitt“, so Thomas Romm, Architekt und Geschäftsführer von forschen, planen, bauen. Bis 2050 will die heimische Zementindustrie die CO2-Neutralität erreicht haben. Dazu Romm: „Beim Nachweis der gleichwertigen Leistungsfähigkeit von CO2-reduzierten Beton geht es um nichts weniger als die Dekarbonisierung des Bauens mit Beton.“