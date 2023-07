Aber die Solarpläne sind nur ein Teil der grünen Transformation von Holcim. In Mannersdorf deckt das Unternehmen bereits 85% des Heizenergiebedarfs für die Öfen aus Ersatzbrennstoffen der Kreislaufwirtschaft. Stofflich nicht verwertbare Abfälle von 600 Haushalten finden hier täglich ihre sinnvolle Verwendung.

Zudem bemüht sich Holcim, wertvolle Produktions-Rohstoffe zu schonen, um den CO 2 -intensiven Anteil an Klinker in der Zementproduktion zu reduzieren. In Zukunft sollen noch mehr Baurestmassen aus der Kreislaufwirtschaft als alternative Rohstoffe eingesetzt werden. Ein modernes, sicheres Recycling-Center wird dazu einen wichtigen Beitrag leisten.

Das Holcim Zementwerk am Standort Mannersdorf produziert jährlich rund 1,2 Mio. Tonnen Zement.