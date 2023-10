Fraunhofer Austria und Industriemagazin haben beim Wettbewerb „Fabrik des Jahres“ in Vorarlberg den XPS-Standort von Austrotherm in Purbach als nachhaltigste Produktion Österreichs ausgezeichnet. Der heuer zum 13. Mal durchgeführte Produktionswettbewerb beurteilt vor allem die Themenbereiche Effizienz, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Austrotherm überzeugte unter anderem mit einem um 80 Prozent reduzierten CO2-Fußabdruck in der Produktion.