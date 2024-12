Sanieren ist das neue Bauen

VIZ Vorstand Alexander Sollböck freute sich bei der Eröffnung des diesjährigen Kongresses über ein volles Haus. ESG, BIM und nicht zuletzt die aktuellen Zahlen und Fakten zur SHK-Branche in Österreich sind Themen, die ziehen und interessieren, wie der bis auf den letzten Platz besetzte Vortragssaal unter Beweis stellte.

Nachhaltig zu bessern Kreditkonditionen

Environmental Social Governance, kurz ESG, zu Deutsch: Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung, das klingt nach Vorgaben für Großkonzerne, die an den globalen Finanzmärkten agieren. Weit gefehlt, denn Kriterien der Nachhaltigkeit werden künftig bei der Vergabe von Krediten zu einem Schlüsselfaktor, wie Markus Ecker, Raiffeisen Bank International erklärte. In einem ESG Reporting werden alle Maßnahmen erfasst, die sich positiv auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen auswirken. Unternehmen mit über 500 Mitarbeitenden sind bereits seit 2022 berichtspflichtig, bis 2027 werden auch kleinere börsennotierte Firmen in die Pflicht genommen. Hintergrund sind globale Herausforderungen wie Klimawandel, Armut oder Arbeitslosigkeit, bei deren Bewältigung der Finanzsektor eine Schlüsselfunktion einnimmt. Nachhaltig agierende Unternehmen haben bei der Kreditvergabe die Nase vorne. „`Grüne Kredite` bieten bessere Konditionen, zum Beispiel niedrigere Kreditraten“, so der Finanzexperte.

Im anschließenden Vortrag erläuterte Wilhelm Zirbes vo Unternehmen Linear, wie digitale Prozesse dazu beitragen können, die Effizienz und Präzision in der Planung und Ausführung von Bauprojekten zu steigern. Die Implementierung von BIM (Building Information Modeling) sei eine Schlüsseltechnologie für die Zukunft der SHK-Branche, zeigte sich Zirbes überzeugt.

Trübes Stimmungsbild

Ein trübes Bild malte Christina Enichlmaier von der KMU Forschung Austria, bei der Präsentation der aktuellen Wirtschaftsdaten. Das Branchenbarometer ist nach wie vor im Keller, 2023 betrug der Umsatzrückgang real 6,6 Prozent, nominell 4,4 Prozent. Die Investitionstätigkeit ist gering, Montage und Neubau sind eingebrochen, so ihr Fazit. „Auch 2025 schaut nicht rosig aus, abhängig von den Konjunkturmaßnahmen für den Bau hoffen wir ab dem zweiten Quartal auf eine Erholung“, so die Prognose von Enichlmaier. „Die Personalkosten liegen bei rund 28 Prozent, die Materialkosten sind nach wie vor hoch. Insgesamt steht die SHK-Branche auf Grund der hohen Eigenkapitalquote im Vergleich zum Baugewerbe aber noch gut da.“

10 Jahre Trendstudie im Zeitraffer

Um aktuelle Marktzahlen ging es auch im Vortragsblock nach der Mittagspause. Im Zeitraffer ließ Ronald Pommer, ProCon, die Entwicklung der Branche während der letzten zehn Jahre anhand der Daten der VIZ-Trendstudien vorbeiziehen.