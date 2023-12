Der Erdbau als Teil der Bauwirtschaft verfügt über beachtliche Eckdaten: In Österreich gibt es insgesamt rund 7.000 spezialisierte Erdbau- und Erdbeweger-Betriebe. Die im gesamten Erdbau bewegte Menge an Bodenaushub beträgt 41 Mio. to/Jahr. Das sind rund 60% der gesamten in Österreich jährlich produzierten Abfallmenge. Für die fachgerechte und gesetzeskonforme Abwicklung der Erdbau-Tätigkeiten ist entsprechendes Fachwissen notwendig, das z.B. an den Erdbaukursen der BAUAkademien vermittelt wird. Die wichtigsten rechtlichen Rahmenbedingungen der Erdbaugewerbe sind in einem Merkblatt der Bundesinnung Bau zusammengefasst.