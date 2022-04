Das (baubegleitende) Schlichtungsverfahren

Verfahren und Bindungswirkung

Ganz allgemein unterliegt das Schlichtungsverfahren keinen Form- oder Verfahrensvorschriften, wobei auf standardisierte Verfahrensanordnungen (z. B.: Verordnung der Bundesinnung Bau) zurückgegriffen werden kann. Verfahrensablauf und Verfahrensdauer kann frei gewählt werden, es empfiehlt sich aber immer den zeitlichen Ablauf, die Mitwirkungsobliegenheiten der Parteien, Hemmung von Verjährungen und eventuell auch die Beendigung des Verfahrens von Anfang an festzulegen.

Aus der Art des Konflikts ergibt sich in der Regel, welche Verfahrensschritte am sinnvollsten sind. Eine schrittweise Lösung bietet sich bei komplexen bauwirtschaftlichen Mehrkostenforderungen zum Beispiel sehr gut an. Am Beginn steht die Aufarbeitung des Sachverhalts als Grundlage der Beurteilung geltend gemachter Forderungen dem Grunde nach. Dabei kann die schrittweise Außerstreitstellung einzelner Fakten ein lösungsorientierter Zugang sein. Bei fortgeschrittenen Konflikten können anfangs auch einseitige Gespräche des Schlichters mit den Parteien eine sinnvolle Möglichkeit darstellen. Dadurch kann anfangs eine Art gefilterte Weitergabe der Standpunkte an die andere Seite ohne Einbeziehung von Emotionen geschehen. Dabei ist stets auf eine objektive Verfahrensführung zu achten.

Am Ende des Schlichtungsverfahrens wird in einem Protokoll das Scheitern oder aber die einvernehmliche Lösung auf Basis der Ergebnisse des Schlichtungsverfahrens festgehalten. Aussagen oder Vorschläge während des Schlichtungsverfahrens haben keine Bindungswirkung. Erst wenn die Parteien den Konflikt einvernehmlich geklärt haben, entsteht die Bindungswirkung. Es kann entweder ein vollstreckbarer Exekutionstitel geschaffen werden, oder die vereinbarte Lösung ist lediglich materiell-rechtlich bindend und muss gerichtlich durchgesetzt werden. Scheitert ein Schlichtungsverfahren, können Ansprüche ungeachtet der Aussagen im Schlichtungsverfahren gerichtlich geltend gemacht werden. Solange das Schlichtungsverfahren aber nicht endgültig gescheitert ist, können Ansprüche während eines aufrechten Schlichtungsverfahrens durch Vereinbarung nicht klagbar gemacht werden.