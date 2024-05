200 Kunstliebhaber kamen nach Reutte

Über 200 Kunstliebhaber strömten vergangenen Freitag in die Fachschule für Kunsthandwerk und Design in Reutte, um sich beim "Abend der besonderen Art" von der Kreativität der nächsten Künstlergeneration inspirieren zu lassen. Die jährliche Veranstaltung, bekannt für ihre Leistungsschau im Kunsthandwerk, zog auch dieses Jahr ein großes Publikum an.