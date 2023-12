Architekt Oliver Kupfner realisierte auf einem engen, prominent am Donaukanal gelegenen Baugrund in Wien (AT) das Viersternehotel "The Rock Radisson Red Vienna" und brillierte dabei mit einer beispielhaften Ausreizung der nutzbaren Fläche. Maßgeblich bestimmt wird das monolithische Erscheinungsbild des Baus durch abertausende reinweiße Dach- und Wandrauten von Prefa, die sich eben wie eine Haut an den Baukörper schmiegen.