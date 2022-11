Metallbau im Brennpunkt

Teil der neuen Strategie wird sein, gemeinsam mit der AMFT allen österreichischen Metallbauunternehmen sowie Systemanbietern, Oberflächenveredelungsbetrieben und anderen Unternehmen, bzw. Organisationen der Branche ein Lizenz-Konzept zu bieten. Im Rahmen dessen können ab dem neuen Geschäftsjahr alle metallverarbeitenden Betriebe in Österreich als Sublizenznehmer der Gemeinschaftsmarke beitreten und dabei von zahlreichen Direktleistungen und anderen Vorteilen profitieren. Welche Leistungen Unternehmen dabei in Anspruch nehmen können, präsentiert Afi-Geschäftsführer Mag. Harald Greger auf mehreren Präsenzveranstaltungen in ganz Österreich.