Design plus Brandschutz

Ist Brandschutz für Fassaden vorgeschrieben, beispielsweise um geschossweisen Brandüberschlag zu verhindern oder aufgrund der Nähe zu anderen Gebäuden, sind auch hier ästhetischen Wünschen (fast) keine Grenzen gesetzt: Brandschutzgläser können hier sowohl vollflächig als auch kombiniert mit anderen Gläsern als eigenständige Designelemente oder als gestalterischer Akzent eingesetzt werden, ohne Kompromisse bei der Sicherheit. Eine besondere Beziehung gehen Farbe und Glas ein. Durch Farbauftrag oder farbige Folien können dauerhaft ästhetisch hochwertige Gebäudehüllen geschaffen werden. So lassen sich bewährte, standardisierte wie individuelle Lösungen realisieren. Ein eindrucksvolles Beispiel für den Einsatz laminierter farbiger Brandschutzgläser ist die Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne mit dem Campus im Stil einer futuristisch angehauchten Stadt. Contraflam-Gläser mit farbigen Folien verpassen der Fassade der Hochschulgebäude einen bunten Charakter. Ähnliche Wirkung haben die laminierten Brandschutzgläser Pyroswiss E30 Stadip in vielen Farben im Southmead Hospital in Bristol: Aus den Fenstern der Klinikflure blicken die Patienten und Besucher durch strahlend grüne, blaue, gelbe und rote Gläser in das mehrgeschossige Atrium. Durch die vielfachen Bearbeitungsmöglichkeiten lassen Brandschutzverglasungen sich ideal mit anderen Gläsern kombinieren. Sie ermöglichen somit die Umsetzung ausgefeilter architektonischer und Designkonzepte. //