Tischler Journal: Herr Holzer, Sie sind seit einigen Monaten Geschäftsführer von Hranipex Österreich. In welche Richtung möchten Sie das Unternehmen künftig führen?

Christian Holzer: Meine Prioritäten sind, Prozesse zu überdenken und anzupassen, sowie gesund zu wachsen. Wir sind seit mittlerweile zwölf Jahren in Österreich tätig und in dieser Zeit kontinuierlich gewachsen. Wir sind heute sehr gut am Markt vertreten. Das gilt es, stabil zu halten und weiter auszubauen.

Die Konjunkturaussichten für das kommende Jahr sind allerdings eher mau. Wie wollen Sie da wachsen?

Vor allem mit den Beschlägen, die wir als Gruppe seit letztem September und in Österreich seit diesem März im Programm haben. Unser Anspruch ist es, ein Komplettanbieter für den Tischler zu sein. Ihm also Kante, Klebstoff, Reinigungsmittel und jetzt auch Beschläge aus einer Hand anbieten zu können. Bei einem klassischen Spanplattenmöbelstück entfallen 52 Prozent der Kosten auf die Platte, sieben Prozent auf die Kante und der Rest auf die Beschläge, also Schrauben, Bänder, Schubladenauszüge und so weiter. Weil die Beschläge so einen großen Anteil ausmachen, ist klar, wohin die Reise für uns geht.