"Gerade in Krisenzeiten wird der Wunsch nach persönlicher Sicherheit immer lauter und nicht zuletzt haben auch Faktoren wie Home-Office-Zeiten und die Kapitalverlagerung in Richtung Gold und Wertgegenstände den Wunsch nach einer möglichst perfekten Objektabsicherung in den letzten Jahren massiv verstärkt", so der Initiator des ersten Wiener Sicherheitstages, Innungsmeister der Metalltechnik Wien und Präsident des KEO (Kuratorium für Einbruchsschutz und Objektsicherung) Georg Senft. "Diesem Trend folgend hat die Wiener Schlosserinnung den Sicherheitstag ins Leben gerufen." Der erste Wiener Sicherheitstag der Schlosser und Sicherheitstechniker findet bei freiem Eintritt am 30. September von 14 bis 19 Uhr in der Meisterschmiede (1210 Wien, Marksteinergasse 1) statt.