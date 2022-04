2N bringt ein neues Flaggschiff für den Büro- und Wohnbereich auf den Markt: Die 2N® IP STYLE

2N , der Weltmarktführer bei internetfähigen Sprechanlagen und Zugangskontrollsystemen, hat die neue Sprechanlage 2N® IP Style mit einer Plattform der nächsten Generation, die von einem Axis-Prozessor unterstützt wird, auf den Markt gebracht.

Die 2N® IP Style setzt neue Maßstäbe in der Einfachheit, Leistungsfähigkeit und Ästhetik der Zutrittskontrolle und wird den spezifischen Bedürfnissen der Besitzer von modernen Wohn- und Bürogebäuden gerecht.

Das attraktive, große 10-Zoll-Touchscreen-LCD-Display von 2N® IP Style bietet eine vollständige und detaillierte Ansicht der eingehenden Besucher. Um seine Langlebigkeit zu gewährleisten, ist es durch kratzfestes 4-mm-Hartglas geschützt. Die Benutzer profitieren außerdem vom Touchscreen-Display im "Smartphone-Stil" mit hoher Responsivität und flüssigen Animationen.

Ein weiterer Durchbruch ist, dass der 2N® IP Style so konzipiert wurde, dass er verschiedene Funktionen eines Bildschirms für Büros und Wohnräume vereint. Auf diese Weise ist er in der Lage, die unterschiedlichen Anforderungen von kommerziellen Büro- und Luxusprojekten zu erfüllen.

Mit der Verarbeitungsleistung des Artpec 7-Chips von Axis und den Flexibilitätsvorteilen von Edge-IP-Geräten bietet die 2N® IP Style dem Gebäudeeigentümer oder -nutzer alle Informationen, die er an seiner Tür benötigt. Dank dieses neuen Chipsatzes kann die Intercom-Plattform mehrere gleichzeitige Full-HD-Streams verarbeiten und liefert ein farbiges Bild ohne Kunstlicht. Die in die 5MPx-Kamera integrierte Wide Dynamic Range (WDR)-Technologie sorgt für volle Bildqualität und Identifizierung des Besuchers, selbst bei Dunkelheit oder ungleichmäßigen Lichtverhältnissen im Freien. Damit setzt diese Sprechanlage einen neuen Maßstab für Benutzerfreundlichkeit und Gebäudesicherheit.

Basierend auf dem Feedback von Sicherheits- und Installationsfirmen hat 2N auch einen neuen Installationsmechanismus für die neue Sprechanlage entwickelt. Das patentierte Tilt-Out-System ermöglicht es den Installateuren, mit beiden Händen an den Kabeln zu arbeiten, was die Installation nicht nur schneller, sondern auch einfacher macht.

Michal Kratochvíl, CEO von 2N Telekomunikace, sagt hierzu: "Die 2N® IP Style revolutioniert die Zugangskontrolle für moderne Wohnungen und Bürogebäude. Die Sprechanlage verfügt über die beste Kamera, die beste Videoübertragung und das beste Display sowie eine hochwertige Benutzeroberfläche, die durch einfaches Antippen eines Smart-Geräts aktiviert werden kann - und das alles verpackt in einem zeitlosen Design."

Die neue Sprechanlage ermöglicht einen schnelleren und einfacheren Zutritt, da sie das breiteste Spektrum an Zutrittskontrolltechnologien unterstützt - einschließlich der neuesten und schnellsten Bluetooth-fähigen mobilen Zugangstechnologie WaveKey sowie aller Kartentechnologien. Außerdem verfügt es über eine intelligente PIN-Tastatur.

Mit der in der Sprechanlage implementierten Zugangstechnologie WaveKey unterstützt die 2N® IP Style die Modi Touch, Tap in App und Motion. Der Bewegungsmodus bedeutet, dass die Kamera des Geräts jede Bewegung einer Person in einem 170°-Sichtfeld registriert und die Tür automatisch öffnet, wenn der Benutzer eine autorisierte Applikation auf seinem Mobilgerät hat.

Michal Kratochvíl fügt hinzu: "Bauherren und Nutzer von Luxuswohnungen und High-End-Büros erwarten höchste Standards bei der Gebäudesicherheit und beim Zugangskomfort. Mit der neuen 2N® IP Style, die die Leistung, die Möglichkeiten und die Ästhetik von Zutrittskontrollanlagen neu definiert, erfüllen wir diese Anforderungen und übertreffen sie sogar. Die neue Sprechanlage stützt sich auf unsere 30-jährige Erfahrung im Design von Zutrittskontrollgeräten und unsere unübertroffene Kompetenz bei der Integration offener Standards. Durch dieses Engagement für hochmoderne Geräte und das Setzen von Branchenmaßstäben vereint die 2N® IP Style die Leistung des Artpec 7-Prozessors von Axis, ein formschönes Glasgehäuse sowie die Geschwindigkeit und Einfachheit von Bluetooth mit der WaveKey-Zutrittstechnologie. Wir glauben, dass das 2N® IP Style für viele Jahre die Sprechanlage der Wahl für zukunftsorientierte Entwickler sein wird."

Die Einheit 2N® IP Style wurde mit der Verpflichtung zu offenen Protokollen entwickelt und hergestellt, so dass sie, wie auch andere Sprechanlagen aus dem Portfolio von 2N, mit den besten Hochleistungssystemen von Drittanbietern integriert werden kann. Hergestellt in der Tschechischen Republik aus strapazierfähigen Materialien und mit einer Schutzzertifizierung von IP65 und IK08 ist die 2N® IP Style für den Einsatz im Freien und in rauen Umgebungen bestens geeignet.