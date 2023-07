90.000 Gründe für Arbeitssicherheit

Seit über 60 Jahren ist Würth Partner des Handwerks und der Industrie und kennt die Anforderungen der Profis – nicht nur in Bezug auf Werkzeuge und Arbeitsmaterialien, sondern auch im Bereich Arbeitsschutz. Dieses Wissen möchte Würth seinen Kunden weitergeben und das Bewusstsein für Arbeitssicherheit schärfen.

Bernd Toplak, Leiter der Präventionsabteilung der AUVA-Landesstelle Wien, begrüßt die Initiativen des B2B-Befestigungsspezialisten: „Prävention ist die gemeinsame Aufgabe von uns allen. Es braucht Multiplikator:innen, damit das Thema einen höheren Stellenwert in Österreich bekommt. Zudem müssen die Arbeitsverhältnisse so gestaltet werden, dass sie sicher und ergonomisch sind und dass Mitarbeitende so lange wie möglich fit bleiben. Partner wie Würth spielen in der Wissensvermittlung im Bereich Arbeitssicherheit und bei der Bereitstellung von persönlicher Schutzausrüstung und digitalen Informationen eine wichtige Rolle“.