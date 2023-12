Das optimale Glas auf jeder Fassadenseite

Advertorial

Großflächige Gebäudeverglasungen sind in der zeitgenössischen Architektur nicht mehr wegzudenken. Sie ermöglichen beste Ausblicke, bringen natürliches Licht in die Innenräume und reduzieren so die Kosten für künstliche Beleuchtung. Dabei lassen sich Glasflächen längst auch ohne Abstriche bei der Energieeffizienz planen – sofern die richtigen Lösungen an den richtigen Stellen im Gebäude zum Einsatz kommen. Denn häufig werden durch Einheitsverglasungen die Potenziale verschenkt, die beschichtete Gläser heute bieten. Gefragt ist daher ein Konzept im Sinne des 360 Grad Glazing, das alle energetischen und gestalterischen Aspekte berücksichtigt.