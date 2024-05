Die perfekte Solarlösung für Bestandsgründächer

BauderSOLAR G ON TOP nachhaltig Energiegewinnung mit Biodiversität kombinieren. Wie wirkt sich die Positionierung der Solarmodule auf deren Effizienz aus, besonders in Bezug auf mögliche Verschattungen durch die Dachvegetation?

Das ist ein wichtiger Aspekt. Die Module sind so konzipiert, dass sie eine erhöhte Position über der Dachfläche haben, was das Risiko von Verschattungen durch die Vegetation minimiert. Dadurch können die Module effizienter arbeiten und eine höhere Energieausbeute erzielen, was natürlich im Interesse der Gebäudeeigentümer ist.

Welche zusätzlichen Dienstleistungen bietet Bauder im Rahmen dieses Systems an?

Wir bieten ein umfangreiches Servicepaket, das von der Erstellung des Belegungs-, Unterkonstruktions- und Einbauplans bis hin zur Lieferung aller notwendigen Komponenten reicht. Basis- und Profil schienen, Knickflix-Winkel und Montageteile wie Schrauben, Profilverbinder und Klemmen sind im Lieferumfang enthalten – die Beschwerungsplatten aber nicht.

Welche Vorteile bietet das BauderSOLAR G ON TOP System für Gebäudeeigentümer?

Neben der ökologischen und ökonomischen Effizienz ermöglicht unser System eine optimale Nutzung ungenutzter Dachflächen ohne strukturelle Beeinträchtigungen. Es ist eine sehr gute Möglichkeit, in die Solarenergie einzusteigen und gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. So fördern wir nicht nur erneuerbare Energien, sondern erhalten auch das Ökosystem unseres Daches. Ein wahrer Gewinn für Umwelt, Gesellschaft, unsere Zukunft.