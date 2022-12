Lückenlose digitale Baustellendokumentation – mit Ed Controls

Mängelaufnahmen, aber auch Qualitätskontrollen, Inspektionen oder Einträge ins Bautagebuch noch vor Ort, inklusive der dazugehörigen Beweisfotos: Ed Controls erlaubt es. Für eine nachvollziehbare Baudokumentation ist nichts weiter als ein Smartphone oder ein Tablet nötig. Die komplette Baustellendokumentation wird zentral an einer Stelle erledigt. Fotos und Dokumente lassen sich über Ed Controls ebenso einfach und ohne Medienbrüche importieren oder versenden. So können Architekten, Bauleiter & Co. direkt mit Sub-Unternehmen kommunizieren und zu einem effizienteren Ablauf der Bauarbeiten beitragen. Sollten zu einem späteren Zeitpunkt Mängel auftauchen, kann mit Ed Controls einfach der Ablauf der Bauarbeiten lückenlos rekonstruiert werden, selbst Jahre nach Abschluss der Bauarbeiten.