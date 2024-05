Erste Pelletheizung auf Transatlantik-Segelschiff

Kaffee und Kakao segeln ab Mitte Mai umweltschonend auf dem Segelschiff „Grain de Sail II“ zwischen New York und Saint-Malo in Frankreich. Das Besondere dabei: Die neunköpfige Crew wird auf ihren Reisen von einer innovativen Pelletheizung der Firma ÖkoFEN gewärmt. Das umweltfreundlichste und modernste Segel-Frachtschiff mit Pelletsheizung verbindet ab sofort New York und Saint-Malo in Frankreich. 97 Prozent Emissionen können auf diesem Wege eingespart werden. „Unsere Pelletsheizung an Bord des Segelschiffes 'Grain de Sail II' markiert einen wichtigen Schritt für die nachhaltige Seefracht. Wir freuen uns, dieses Pionierprojekt mit Know-how aus Österreich unterstützen zu können", so Stefan Ortner, Geschäftsführer von ÖkoFEN. Das Segel-Frachtschiff „Grain de Sail II“ verkörpert eine neue Ära der umweltfreundlichen Transatlantik-Transporte. Zwischen New York und Saint-Malo transportiert das 52 Meter lange Schiff monatlich bis zu 350 Tonnen Kaffee, Kakao und andere nachhaltige Güter verteilt auf 290 Europaletten. Die Jungfernfahrt der „Grain de Sail II“ ging Ende April dieses Jahres erfolgreich über die Bühne. Ab Mitte Mai segelt das Schiff 14-tägig umweltfreundlich Fracht zwischen den beiden Städten.