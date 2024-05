Fixdach-System: Preiseinstieg zur Premiumqualität

Das neue Fixdach von TS-Aluminium ist als vorkonfektionierte Bausätze in acht verschiedenen Größen ab sofort lieferbar. Mit einer Breite von vier bis zu sechs Metern und einer Tiefe von drei bis zu vier Metern bietet das Fixdach vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Zwölf Farbtöne und zusätzliche Ausstattungsextras wie integrierte Beleuchtungen, Markisen und Heizstrahler geben viel Gestaltungsfreiheit und lassen sich in Paketen dazubuchen. Durch die Bestellung der festen Größen im Webshop von TS-Aluminium läuft der Auftrag direkt in die Fertigung. Das reduziert den Konfigurationsaufwand und führt zu noch kürzeren Lieferzeiten. Wenn individuelle Anpassungen gewünscht sind, können diese direkt bei TS-Aluminium bestellt werden.