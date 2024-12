Lamellendach mit integrierten Glaselementen

Das Lamellendach von TS-Aluminium bietet mit zahlreichen Erweiterungen viel Gestaltungsfreiheit. Dazu gehört jetzt auch die neueste Variante, bei der ein Abschnitt der Terrassenüberdachung mit 10mm VSG verglast ist – so kommt auch bei geschlossenen Lamellen genug Licht ins Haus. Die einzelnen Scheiben können bis zu einem Meter breit sein. Für die Wahl zwischen mehr Lamellen- oder mehr Glasfläche ist die Tiefe der Scheiben anpassbar. Der Glasabschnitt lässt sich sowohl an der kurzen, als auch an der langen Seite des Daches platzieren. Geöffnet lassen die extrabreiten Lamellen besonders viel Sonne auf die Terrasse. TS-Aluminium reagiert mit der neuen Variante auf die gestiegene Nachfrage an Lamellendächern und dem Wunsch von Bauherren nach hellen Wohnräumen.

Dabei bleiben die Vorteile einer Lamellen-Überdachung erhalten: Bis 135 Grad drehbare Lamellen regulieren Licht, Schatten und natürliche Belüftung unter dem Dach. Die hochwertige Wetterautomatik (Regenwächter) sorgt bei Niederschlag dafür, dass sich das Dach von alleine schließt. Geschlossen trägt das Dach bis zu 350 Kilogramm Schnee pro Quadratmeter.