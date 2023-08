Photovoltaik im Aufwind

Bei den Wiener Netzen, so wurde kürzlich bekannt, sind alleine in den ersten sieben Monaten 2023 bereits so viele Anträge eingereicht worden wie noch nie. So hätten die Wiener Netze im Jahr 2020 ganze 1.638 Anträge für Photovoltaikanlagen bekommen. Dem gegenüber stehen 3.535 Anträge 2021, 9.017 im Jahr 2022 und von 1. 1. 2023 bis zum 27. 7. 2023 bereits mehr als 9.642 Anträge. „Haben wir vor vier Jahren noch 20 Photovoltaik­anträge pro Woche bekommen, so sind es bereits heuer über 400 Anträge pro Woche. Das ist die zwanzigfache Menge“, erklärte Wiener-Netze-Sprecher Christian Call in einem Interview mit ORF Radio Wien. Ein großer Teil entfalle dabei auf „kleine, private Überschuss-Einspeiser“, die rund 85 Prozent der Anträge ausmachen würden. Wenig Wunder, hat die Photovoltaikbranche in den letzten Jahren doch eine rasante Entwicklung erlebt und ist zu einem essenziellen Akteur in der globalen Energiewende geworden.

Der Fortschritt in der Technologie, die steigende Nachfrage nach erneuerbaren Energien und die zunehmende Klimasensibilität haben die Photovoltaik (PV) zu einer der führenden Energietechnologien gemacht. „Durch die Berichterstattung zahlreicher Medien ist das Thema Klimawandel stark in der Öffentlichkeit angekommen. Damit ergibt sich ein genereller Trend in Richtung alternativer Energien“, verweist beispielsweise Martin Haas, seines Zeichens Geschäftsführer der SHT Haustechnik, im Interview mit Gebäude Installation (siehe Seite 30). „Speziell aufgrund steigernder Energiekosten im privaten, aber auch im industriellen Bereich ist die Öffentlichkeit sensibilisiert und somit zum Energiesparen aufgerufen.“ Mit dem wachsenden Interesse an Energiespeicherlösungen gewinnen auch andere Themen wie etwa Batteriespeicher an Bedeutung. Installateur*innen sollten sich dementsprechend mittlerweile zusätzlich auf Systeme konzen­trieren, die eine effiziente Speicherung und Nutzung von überschüssigem Solarstrom ermöglichen. Denn die Eigenverbrauchsoptimierung hilft Endkund*innen, Stromkosten zu senken und unabhängiger von öffentlichen Stromnetzen zu werden, und ist dementsprechend gefragt.

Mehr Gesamtnutzen durch höhere Flexibilität

„Mit SKE und Huawei ist Solaranlagenbetreibern sichergestellt, dass alle Komponenten miteinander funktionieren und somit sehr zuverlässig und effizient arbeiten“, unterstreicht dementsprechend Gerald Hotz, Vertriebsleiter von SKE in Österreich. Dafür stünden im FusionSolar-Onlineportal etwa eine vollintegrierte Photovoltaiksystem-Ko­ntrolle sowie ein lückenloses Monitoring kostenlos zur Verfügung.

Auch die Integration intelligenter Energiemanagementsysteme ist ein wachsender Trend. Durch die Vernetzung von PV-Anlagen, Batteriespeichern und anderen Energiequellen können Installateur*innen ihren Kund*innen eine automatisierte und effiziente Energieverwaltung bieten. Dies ermöglicht eine höhere Flexibilität und erhöht den Gesamtnutzen der PV-Anlage. Und auch Leichtbaumodule haben in den letzten Monaten zum PV-Boom beigetragen, vereinfachen diese doch die Montage deutlich und verringern zudem die Belastung der Dächer. Zudem kommen bifaziale Technologien, die eine verbesserte Energieausbeute ermöglichen, indem sie das Licht auf beiden Seiten des Moduls nutzen. Zunehmend mehr Installateur*innen erkennen mittlerweile die Vorteile dieser innovativen Technologien und bieten sie ihren Kund*innen an.