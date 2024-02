Pilkington Mirai™ bricht alle Rekorde in Sachen Nachhaltigkeit

Eine neue Ära wird eingeläutet

Kristian Chalmers, Global Strategic Commercial Managerin in Architectural Glass SBU, betont die Bedeutung dieses Meilensteins für die Bauindustrie: "Die Bestätigung von Pilkington Mirai™ als das Glas mit dem niedrigsten Kohlenstoffgehalt seiner Art markiert einen gigantischen Schritt für die gebaute Umwelt auf ihrem Weg in eine neue Ära von Gebäuden mit geringem eingebundenem Kohlenstoff."

Mit diesem Glas wird eine Revolution eingeläutet: Es ist die ultimative Alternative zu herkömmlichen Floatglas auf dem Markt, ohne dabei Kompromisse bei Leistung, Qualität oder Ästhetik einzugehen. "Pilkington Mirai™ ermöglicht es Gebäudedesignern, den Kohlenstoff-Fußabdruck ihrer Projekte sofort zu minimieren, während es weiterhin die gleichen Eigenschaften und Leistungen bietet, die von herkömmlichen Architekturglas erwartet werden. Die Veröffentlichung der EPDs für Pilkington Mirai™ und unser umfassendes Portfolio stellt einen Wendepunkt dar und wird Architekten, Entwicklern und Eigentümern helfen, ihre Ziele in Bezug auf Kohlenstoffneutralität zu erreichen", unterstreicht Chalmers.