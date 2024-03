Punkten nicht nur bei der Optik: die einstellbaren Glas-Punkthalter von Bohle.

Emanuel Schuster, Projektleiter für Glasbau des Grazer Unternehmens Glas Meisl, ist von diesen Eigenschaften überzeugt und setzt die Punkthalter vor allem für Absturzsicherungen im Innen- und Außenbereich ein.

Herr Schuster, was sind die entscheidenden Vorteile der Punkthalter von Bohle?

Ein flexibles und breites Einsatzspektrum sowie eine elegante Optik. Die Lösung bietet aber genauso auch hohen Montagekomfort und eine flexible Justierbarkeit. Wichtig ist uns auch, dass für die Glasdicken 17,52 mm und 21,52 mm ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis vorliegt – kurz: AbP.

Inwiefern bietet die Lösung hohe Flexibilität bei der Verstellbarkeit?

Das fängt bereits beim Bohren an: Das Langloch für die Anbringung des Grundkörpers an der Wand eröffnet bis zu 22 mm Spiel. Die Position und Tiefenverstellung sind nach der Glasmontage mühelos möglich. Abhängig vom Durchmesser der Schraube liegt der Verstellbereich bei 5 bis 8 mm in der Tiefe und bei 20 bis 25 mm in der Position. Dadurch können Ungenauigkeiten beim Bohren mühelos ausgeglichen werden. Die große Aufnahme erlaubt zudem den Einsatz von größeren Schrauben und Gewindestangen – bis zu M14.

Welche weiteren Einstellungsmöglichkeiten gibt es noch?

Der einstellbare Punkthalter ist in zwei Gehäuseausführungen erhältlich und bietet zwei Standard-Wandabstände: 20 mm und 40 mm. Bohle hat aber auf unseren Wunsch auch bereits Sonderanfertigungen mit individuellen Maßen angefertigt – und das in kürzester Zeit. Doch egal, für welchen einstellbaren Punkthalter man sich entscheidet – der große Grundkörper an der Wand ermöglicht eine flexible Nachjustierung des Wandabstandes von 5 bis 8 mm. Das feingängige Gewinde eröffnet darüber hinaus noch weitere variable Millimeter.

Um einen herkömmlichen Punkthalter in der Tiefe zu verstellen, muss der Monteur häufig mit seinen Händen hinter das Glas gelangen. Wie gestaltet sich dieser Schritt mit der Lösung von Bohle?

Vollkommen unkompliziert. Denn: Der Aufbau gestattet es, von vorne durch das Glas in den Punkthalter zu gelangen. Die dreidimensionale Verstellung erfolgt komfortabel im Punkthalter und nicht zum Baukörper. So lässt sich die Tiefe ohne viel Aufwand verstellen. Bei diesem Schritt ist kein sperriges Werkzeug notwendig, sodass sich die Handhabung vollkommen einfach gestaltet. Ein weiteres Plus: Nach der Fertigstellung sind keine Schrauben sichtbar.