Keine Kompromisse

Gemütlichkeit und Genuss gehen in Wien Hand in Hand, doch nur wenige wissen dies in Perfektion miteinander zu verbinden. Im Weingut Fuhrgassl-Huber in Neustift am Walde kann man im terrassenförmig angelegten Gastgarten unter schattigen Kastanienbäumen bei einem Glas Wein die Seele baumeln lassen. Im Heurigen wird natürlich nur der eigene Wein ausgeschenkt. Das Sortiment des Weinguts ist aufgrund der unterschiedlichen Böden mit z. B. Muschelkalk­sedimenten oder Lehm sowie der klimatischen Bedingungen sehr vielfältig. Das Weingut erstreckt sich über 38 Hektar in Wien-Döbling, davon 28 Hektar in Neustift, zehn Hektar auf dem Nussberg sowie in Grinzing. Obwohl das Weingut Fuhrgassl-Huber über eine große Rebfläche verfügt, liegt das Hauptaugenmerk des Kellermeisters und Winzers Thomas Huber auf der Qualität der Weine und der Tradition. Das familiäre Engagement des Gründers Ernst Huber für die Weinkultur wird von seinem Enkel Thomas Huber mit fachlicher Kompetenz und Begeisterung fortgeführt. Im Mittelpunkt stehen die Regionalität der Weine und der hohe Qualitätsanspruch, ohne dabei die notwendige Balance zwischen Natur und moderner Kellertechnik zu vernachlässigen. Am beliebtesten ist beim Fuhrgassl-Huber der Gemischte Satz, für den diverse Traubensorten im selben Weingarten gemischt angepflanzt und gemeinsam gelesen, gepresst und vergoren werden.

Zu einer hohen Weinqualität trägt auch eine hochwertige Kellereitechnik bei. Damit Wasch- und Kondenswasser sowie Kellerfeuchtigkeit sicher abgeführt werden, ist eine effiziente Entwässerungstechnik nötig. Diese sollte zudem leicht zu reinigen sein und eine lange Lebensdauer haben. Kellermeister Thomas Huber entschied sich bei der Modernisierung von Tanklager und Barriquekeller für die Entwässerungstechnik des Edelstahlspezialisten Aschl.

Wie Fuhrgassl-Huber setzt auch dieses österreichische Familienunternehmen auf Qualität. Für eine optimale Entwässerung wurden im Weinlager sieben Edelstahl-Punktabläufe „Eurosink Junior“ DN 100 sowie 35 Laufmeter randverstärkte Schlitzrinnen in vier Entwässerungslinien eingebaut. Durch das bereits integrierte Rinnengefälle konnten die Schlitzrinnen waagrecht eingebaut werden. Mittels höhenverstellbarer Stellfüße konnten sie millimetergenau an das Geländeniveau angepasst werden. Die eingeschweißten Maueranker sorgen für eine feste Verankerung mit dem Bodenbelag. Die Schlitzrinnen wurden zusätzlich mit Randverstärkungen geliefert. Dadurch können sie problemlos mit Gabelstaplern und anderen Fahrzeugen befahren werden.