Spezialkompetenz in Beton - Fertigteillösungen aus dem Hause Kirchdorfer überzeugen

Advertorial

Der Wiener Bildungscampus Aron Menczer ist ein vielschichtiges Gebäude, in dem Schülern und Lehrern ein Maximum an Bildungs- und Freiräumen geboten wird. Spezial-Betonfertigteile mit höchster Fertigungsgüte werden architektonisch erfolgreich in Szene gesetzt. Bei der Umsetzung des horizontal geschichteten Baukörpers entschied man sich für Rauter, den Betonspezialisten der Kirchdorfer Gruppe. Das für einen Schulbau ungewöhnlich hohe, kompakte Gebäude beeindruckt mit einer Vielzahl an Raffinessen und verführt zum Erleben mit allen Sinnen.