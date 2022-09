Die Paul Ott Maschinenfabrik mit zwei Standorten in Lambach in Oberösterreich hat sich in den letzten Jahrzehnten komplett dem Thema Kantenleimen verschrieben. Das Angebot reicht von kleineren Handwerkermaschinen bis zu komplett auf Kundenwunsch konzipierten Bekantungszentren mit Logistik-Lösung. Zudem gab es in den letzten Jahren auch im Bereich der Türenbearbeitung Weiterentwicklungen und Verbesserungen. So brachte der Familienbetrieb vor rund einem Jahr die erste "DoorEdition" auf den Markt. Darunter versteht der Hersteller die spezielle Umrüstung bzw. Neukonzipierung einer Maschine der Serie "StrongEdge" oder "TopEdge" zur Bearbeitungen von Türrohlingen.