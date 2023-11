TS-Aluminium Seminare 2024 erstmals in Österreich

Als Partner des Handwerks teilt TS-Aluminium sein Fachwissen zum Sommergarten-, Wintergarten- und Terrassendachbau. Für 2024 sind die Seminare der TS-Aluminium-Akademie erstmals an zwei Veranstaltungsorten in Österreich verfügbar. In Graz und St. Pölten veranstaltet der führende Profil-Hersteller Ende Januar seine Seminare zur Planung von Wintergärten, Sommergärten und Terrassenüberdachungen – praxisnah und zugeschnitten auf die Anforderungen von Planern. Die Seminare umfassen alle wichtigen Grundlagen inklusive hilfreicher Tools wie dem Online-Konfigurator. Neben Statik, Schneelastermittlung und Profilauswahl erfahren Planer unter anderem Wesentliches über Stützenauswahl und Rinnen- und Trägerüberstände.