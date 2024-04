Vielfältige Beschattung - Schiebeläden für Terrassendächer von TS-Aluminium

Mit den Schiebeläden entstehen unter einem Terrassendach wind- und sonnengeschützte Ruhezonen. An beliebigen Seiten auch nachträglich ergänzbar, lässt sich so noch mehr Komfort schaffen. Die Konstruktion von TS-Aluminium fügt sich auch architektonisch harmonisch an das Terrassendach an.