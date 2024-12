Vollständiges Recycling: Swisspacer Warme Kante-Abstandhalter in Produktionskreislauf integriert

Swisspacer wird 2025 mit einer neuen Recyclinganlage an den Start gehen. Diese Anlage ermöglicht es, thermoplastische Materialien vollständig wiederzuverwerten. Während bislang eine begrenzte Menge eigener Produktionsreste wiederverwertet werden konnte, ermöglicht das neue Verfahren die Rückführung von 100 Prozent des Pre-Consumer-Materials in den Produktionsprozess. Dies trägt wesentlich dazu bei, einen geschlossenen Wertstoffkreislaufs zu schaffen, so dass wertvolle Ressourcen effizient wiederverwendet werden.