Diese Fachmesse im Herzen Österreichs ist die ideale Plattform, um sich über die neuesten Entwicklungen, Technologien und Trends in der Baubranche auszutauschen. Entdecken Sie in der Messe Wels die neuesten Entwicklungen und Technologien für umweltfreundliche Bauvorhaben: Von grünen Baustoffen über energieeffiziente Heizsysteme bis hin zu innovativen Recyclingansätzen bietet die WEBUILD Energiesparmesse eine breite Palette an Lösungen für nachhaltiges Bauen. Das Schaufenster der Baubranche zeigt, wie nachhaltiges Bauen zum Standard wird. Namhafte Aussteller präsentieren ihre Produkte, von Fenstern und Ziegeln bis zu Fertig- und Komplett-Häusern. Insgesamt sind 380 Aussteller aus zwölf Ländern, darunter 70 Erstaussteller, auf der WEBUILD Energiesparmesse 2024 vertreten. Die Messe ist ein wichtiger Treffpunkt für die Energiewende, mit Schwerpunkt auf Photovoltaik, Energiespeicherung, Smart Home und mehr.