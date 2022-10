Wie Betriebe Mitarbeiter gewinnen

Wie erfolgreiches Recruiting im 21. Jahrhundert zwischen Demografischem Wandel, Fluktuation, Fachkräftemangel, Digital Natives und dem allgemeinen Wandel in der Bedeutung von Arbeit funktioniert, ist Thema des ersten Recruiting Excellence Kongresses am 17.11.2022 im Melià Vienna.

Generell haben sich das Denken, die Ansprüche und das Informationsverhalten unter den Arbeitsuchenden in den letzten Jahren grundlegend gewandelt. Auch das macht ehemals erfolgreiche „Rezepte“ für die Personalgewinnung von heute obsolet. Das Thema Recruiting ist darüber hinaus vor allem aufgrund des Fachkräftemangels heute auch in den Chefetagen angekommen. Wenn Unternehmen in Zukunft mehr Chancen beim War of Talents haben wollen, muss neben den HR-Abteilungen auch das C-Level angesprochen werden.

Recruiting Excellence gibt als Österreichs neuestes Format zur Zukunft der Mitarbeitergewinnung Antworten auf den Fachkräftemangel, zeigt Lösungen in der Ansprache junger Zielgruppen, stellt digitale Tools vor, die heute unbedingt zum Standard gehören sollten und gibt ein Best Of Recruiting zum Besten. Ebenso stehen aktuelle Entwicklungen rund um den Arbeitsmarkt und zum Job-Boom auf der Agenda.

In Vorträgen und Diskussionen loten führende Experten aus, mit welchen Strategien und Tools Unternehmen heute arbeiten müssen, um zeitgemäße Lösungen in der Mitarbeitergewinnung erfolgreich umzusetzen. Sie stehen im Zentrum der Veranstaltung, die auf die Vermittlung von Wissen, Motivation und Inspiration für Geschäftsführung und HR-Leitung setzt.

Recruiting Excellence: Themen und Keynotes

Die Mitarbeitergewinnung wird für Unternehmen zu einem immer zentraler werdenden Kernfaktor, wenn es darum geht, Zukunftsfähigkeit und Stabilität zu sichern. Dazu müssen Unternehmen u.a. ihre Wertepyramide an jene der nächsten Generation anpassen, sinnstiftende Arbeit anbieten und sich auf das Informations- und Suchverhalten der 2020-er Jahre umstellen. Wie das und mehr gelingen kann, zeigen folgende Vorträge …

Veronika Rabl, HR-Leiterin des Rewe Konzerns, zeigt in ihrer Best-Practice-Keynote aus der Perspektive eines der größten Arbeitgeber Österreichs, wie man es im aktuellen Umfeld schafft, Stellen in allen Hierarchiestufen zu besetzen. Nicht minder kompetent legt Christian Klement, der Geschäftsführer von e-Punkt, Österreichs größtem Recruiting-Unternehmen, dar, mit welchen Strategien man in einem überhitzten Markt an die Wunschmitarbeiter kommt. Um die Generationen Z & Alpha und deren Wünsche zu verstehen und somit die Wertepyramide jener Leute, die jetzt am Arbeitsmarkt mit ganz neuen Vorstellungen eintreten, spricht Rebecca Duden aus Deutschland, deren Institut „We are Family“ die Motivlage der nächsten Generation ausleuchtet.

Am Nachmittag werden konkrete Tools vorgestellt, die heute State-of-the Art bei der Mitarbeitersuche sind: Wie man mit Google von Arbeitssuchenden gefunden wird, zeigt Thorsten Piening von persomatch und ein konkretes Erfolgsbeispiel aus der Flugindustrie mit Live Recruiting, wird von Thomas Kenyeri von KESCH, präsentiert. Abschließend, aber nicht zuletzt, steuert Nikolai Dürhammer, der Geschäftsführer von Stepstone in Österreich, Insights über den Österreichischen Arbeitsmarkt bei und Martin Zieger beteiligt sich als Präsident des Österreichischen Personaldienstleisters am Podium zur Zukunft des Arbeitsmarkts.

Das Online Ticket gibt es ab € 149.-, mit dem Online PLUS Ticket erhalten die Teilnehmer zusätzlich einen 4-Wöchigen on-demand Zugang zu den Vorträgen. Das günstigere Präsenzticket ist das KLASSIK Ticket, daneben gibt es ein PREMIUM Ticket, sowie das COMPANY Ticket .Die Präsenztickets beinhalten sämtliche Verpflegung, inklusive Ausklang.

CHECKBOX | RECRUITING EXCELLENCE, 17.11.2022, Meliá Vienna

ZIELGRUPPE: GeschäftsführerInnen und Mitarbeitende von Recruiting Unternehmen, LeiterInnen und MitarbeiterInnen unternehmensinterner HR-Abteilungen, C-Ebene mittelständischer Unternehmen. THEMEN: Arbeitsmarkt und Fachkräftemangel | Job-Boom und Great Resignation | Nachwuchs-Recruiting und Young Talents | Social Recruiting und Google Jobs, BEST OF Recruiting VORTRAGENDE: Nikolai Dürhammer (Stepstone), Veronika Rabl (Rewe), Christian Klement (epunkt), Thomas Kenyeri (KESCH), Thorsten Piening (persomatch), Rebecca Duden (We are family), Martin Zieger (OePDL)



Ihr Kontakt für Rückfragen:

IC.Events by Interconnection Consulting

Getreidemarkt 1 / A – 1060 Wien

Mag. Nina Serfözö | Projekte / Marketing

tel.: +43 1 585 4623-73

serfoezoe@interconnectionconsulting.com

www.recruiting-excellence.at