Wilo-DrainLift SANI CUT-S

Die Wilo-DrainLift SANI CUT ist eine kompakte Abwasserhebeanlage mit Schneidradhydraulik nach DIN EN12050-1.

Damit ist sie die optimale Wahl für die Gebäudeentwässerung. Die bereits in der Wasserwirtschaft bewährte Wilo- Schneidradtechnologie zerkleinert zuverlässig alle Feststoffe und fördert das Abwasser zuverlässig in das Kanalnetz, vor allem dann, wenn dieses nicht direkt über ein natürliches Gefälle in die Kanalisation eingeleitet werden kann. Die Wilo-DrainLift SANI CUT Schneidradhebeanlagen eignen sich besonders gut für beengte Einbausituationen, große Förderhöhen oder kleine Druckrohrleitungen < DN 80.