Wintergarten oder Sommergarten

Der Begriff „Wintergarten“ wird oftmals pauschal für jegliche Art der Überdachung im Garten verwendet. Den meisten Bauherren ist der Unterschied zwischen einem Winter- und einem Sommergarten nicht bewusst. Für Fachbetriebe ist es daher wichtig, herauszufinden was genau der Kunde sich für seinen Garten wünscht.

Direkt an das Haus angebaute Wintergärten erweitern den Wohnraum und dienen als Verbindung in die Natur. Isoliert halten sie die Kälte draußen und lassen sich zusätzlich mit Heizstrahlern ergänzen. An heißen Tagen lässt sich das grüne Wohnzimmer komfortabel beschatten und belüften mit Schiebetür und Dachfenster oder Hebe-Schiebe-Lüfter – Bauherren stehen verschiedenste Gestaltungmöglichkeiten offen.

Sommergärten sind deutlich offener gestaltet – sowohl als Haus-Anbau, als auch frei mitten im Garten stehend. Ergänzt mit seitlichen Windschutzelementen, Markisen und Rollos schützt das Dach sowohl vor Regenschauern als auch vor der Sonnenhitze. Die unisolierten Profile sorgen durch ihre offene Bauweise und den seitlichen Schiebelementen für optimale Lüftung im Sommer. Ergänzt mit LED-Beleuchtungen und den abgestimmten Heizstrahlern verlängern sie die Freiluft-Saison spürbar.

Die Wintergarten- und die Sommergartensysteme von TS-Aluminium sind sowohl in leicht zuschneidbaren Lagerlängen, als auch bequem als auf Maß zugeschnittener Bausatz verfügbar. So bietet der Anbieter von hochwertigen Aluminium-Profilsystemen optimale Fertigungs- und Montagefreundlichkeit für Fachbetriebe. Dank der werkseitigen Pulverbeschichtung sind der Farbgestaltung keine Grenzen gesetzt.

