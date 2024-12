Heizen mit Bioenergie liegt im Trend

Die gute Nachricht zum Tag – 28.000 Arbeitsplätze und weniger CO2

Doris Stiksl Geschäftsführerin proPellets Austria

Gerade in Zeiten, in denen Meldungen über Werksschließungen und Insolvenzen die Schlagzeilen beherrschen, gibt es auch Lichtblicke: Über 25.000 Biomassekessel, darunter Pellet-, Stückholz- und Hackgutkessel, werden in diesem Jahr in Österreich fossile Heizungen wie Öl- und Gasheizungen ersetzen. Das ist nicht nur ein bedeutender Schritt für den Klimaschutz, sondern auch ein starkes Signal für die heimische Wirtschaft und die Menschen in den Regionen.

Die Produktion und Installation moderner Biomasseheizungen sowie die Bereitstellung von Biomasse sichern in Österreich über 28.000 Arbeitsplätze. Besonders profitieren die Regionen, wo die Wertschöpfung direkt bei Industriebetrieben, Handwerkern und dem Handel bleibt. Diese Struktur stärkt nicht nur lokale Unternehmen, sondern trägt auch dazu bei, dass die Energiewende tatsächlich vor Ort sichtbar wird.

Ein Blick über die Grenze zeigt, wie wichtig eine konsequente Förderpolitik ist. In Deutschland hat eine unsichere Kommunikation zur Förderung und fehlende Planungssicherheit den Heizkesseltausch faktisch zum Erliegen gebracht. Tragischerweise greifen viele sogar wieder auf Ölheizungen zurück. Dieses Szenario unterstreicht die Bedeutung, in Österreich die Förderprogramme weiterhin stabil und planbar zu gestalten.

Die heimische Kesselindustrie ist weltweit führend in der Technologie und Fertigung. Um diesen Status langfristig zu sichern, müssen die Förderungen über Legislaturperioden hinaus Bestand haben. Langfristige Planungssicherheit ist nicht nur für Industrie und Handwerk unerlässlich, sondern gibt auch Konsumenten die Sicherheit, heute zukunftsfähige Entscheidungen zu treffen.

Fazit: Eine Chance für Klima und Wirtschaft, die wir nutzen müssen! Denn Biomasseheizungen, wie Pelletkessel sind weit mehr als eine umweltfreundliche Alternative. Sie sind ein wesentlicher Wirtschaftsmotor, der Arbeitsplätze schafft, Regionen stärkt und zur Erreichung der Klimaziele beiträgt. Förderungen und klare politische Rahmenbedingungen sind keine optionalen Maßnahmen, sondern die beste Investition in den Standort Österreich, die wir uns leisten können – und müssen.