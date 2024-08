Pelletheizung als richtige Wahl

Das anspruchsvolle und komplexe Hotelprojekt verlangte nach einer zuverlässigen, variablen und gleichzeitig einfach bedienbaren Heiztechnik. Die Entscheidung fiel auf einen Hargassner Pellet-Heizkessel Eco-PK 100. Die Wärmeverteilung erfolgt in allen Bereichen des Apollo mit Fußbodenheizung, die bei Bedarf auch zur Teilkühlung (Grundlast) verwendet wird.

Der Hargassner Eco-PK gilt als die richtige Wahl bei mittlerem bis höherem Heizbedarf. In Reihe geschaltet bringt er eine Leistung von bis zu 2 MW. Die Regelung bietet im Apollo eine ausgeklügelte Wärmeverteilung von den Suiten bis zum Wirtshaus und eine automatische Anpassung an die Witterung im Salzkammergut. Mit Fernbedienung oder App können die Betreiber Daniel und Juliana Döllerer auch von unterwegs die Heizung steuern. Die Anlage ist natürlich an eine Smart-Home Lösung angebunden. Die Heiztechnik ist ausgestattet mit effektiven Extras, um bei größerem Energiebedarf kostengünstig Wärme zu erzeugen. Viele optimierte Details stehen im Dienst der Energieeinsparung wie das Zündelement und der hohe Wirkungsgrad der Raumaustragung. Hargassner setzt bei Eco-PK energieeffiziente EC-Saugzugventilatoren ein. Der entscheidende Vorteil dieser GreenTech Technologie liegt in der elektrischen Drehzahlregelung, die bis zu 80 % weniger Strom verbraucht.

Heizraum unter der Wasserlinie

Am Seeufer ist der Platz extrem begrenzt. Der Technikraum mit dem Heizkessel ist mit 25 m2 überschaubar, so auch der Brennstofflagerraum. Der schließt nahezu direkt an den See an und ist für 22 Tonnen Pellets dimensioniert. Die gesamte Technik wie die zentrale Warmwasser-Bereitungsanlage mit zwei 1.500 Liter Pufferspeichern und eingebauten Wärmetauscher zum Anschluss an die Heizungsanlage samt Zirkulationsleitung mit zeitgesteuerter Zirkulationspumpe finden dort Platz.

Auch aufgrund der geringen Lagerraumfläche fiel die Entscheidung beim Brennstoff auf Pellets. Drei Schnecken der Raumaustragung sorgen für die zuverlässige Befüllung von den Schrägböden bis zur Brennkammer.

Das separat stehende Apollo Gästehaus besitzt einen eigenen Subpuffer und wird über Fernleitung aus dem Heizraum gespeist. Die Leitung sind nach ÖNORM isoliert, denn auch die Rohre und Rohrdurchführungen liegen defacto im Wasser.

Seitens der Kältetechnik erfolgt im ­Apollo eine Rückgewinnung der Abwärme. Die wird dem Heizungsnetz zugeführt und senkt so den Energiebedarf. Wichtig für das nachhaltige Konzept ist auch die Nutzung von kostenloser Sonnenenergie. Neben einer PV- ist eine starke thermische Solaranlage auf dem Flachdach des Hoteltraktes Apollo AchtQuartier verbaut. Eine thermische Hargassner Solaranlage mit sechs Stück Vakuum-Flachkollektoren TS 400 und Hargassner Puffer dienen zur Aufbereitung von Warmwasser. //

www.hargassner.at