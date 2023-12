Farben haben ja auch viel mit Psychologie zu tun. Wie sehen Sie das?

Ich war schon als Kind ein absoluter Farbenmensch, und ich bin fest davon überzeugt, dass Farben Kraft vermitteln. Sie sind nicht nur für einen selbst ein starker Motivator, der das Umfeld schöner und bunter - ja, ich würde sogar sagen - lebenswerter macht, sondern sie senden auch wichtige Botschaften an die anderen aus - ausdrucksvoll, selbstbewusst und vor allem in der persönlichen Kombination individuell. Ich denke, Farben bringen eine positive Komponente in jeden Raum.

Auf welche Weise setzen Sie Farben ein?

Also ich finde, sobald man eine Farbe in den Raum integriert - in welchem Ausmaß und in welcher Form auch immer - wird dieser im gleichen Augenblick schlagartig gemütlicher. Ich mag eine einladende Atmosphäre: Sie ist wichtig für ein richtiges "Zuhause-Gefühl". Aber es ist und bleibt eine reine Geschmacksfrage. Bei manchen Farbkombinationen muss man sich erst herantasten, vielleicht sogar ein bisschen Mut beweisen, weil sie möglicherweise auf den ersten Blick nicht funktionieren.

Wie offen sind denn die Kunden gegenüber Ihren Farbvorschlägen?

Dafür braucht es wirklich ein feines Fingerspitzengefühl. Meist ist es schon beim ersten Treffen klar, in welche Richtung es geht. Man kann auch von der Kleidung sehr viel ableiten, was Farben betrifft. Einige Kunden sind sehr offen, für andere wiederum ist Farbe, so wie ich sie verstehe, nämlich satt, kräftig und mit Strahlkraft, eher kein Thema. Es ist eben nicht Jedermanns Sache.