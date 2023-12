Design-Holzleuchten

Persönliche hHighlights

Aber was hat das alles mit den Leuchten zu tun? Bei genauerer Betrachtung sehr viel. Denn die Liebe zum Detail und das Beherrschen der Handwerkskunst, die man den Secto Leuchten angedeihen lässt, machen sie zu dem, was sie sind: ein emotionales lebendiges Produkt. Das richtige Gespür für Licht beginnt aber schon beim entwurfsprozess. Designer Seppo Kohos Entwurfsprozess ist geprägt von Modellstudien, die er selbst anfertigt – ein wichtiger Teil, den er selbst genießt und für essentiell für das Verstehen von Proportionen hält. Dazu vielleicht eine kurze Anmerkung: In Finnland lernt jedes Kind bereits in der Schule, mit Holz umzugehen. So werden mit dem hölzernen Prototypen jedes Entwurfs, der obendrein auch einige Experimente erlaubt, viele Fragen geklärt, die eine Computerzeichnung nicht beantworten kann. Für den Designer, der selbst das Handwerk und das Material liebt, beginnt damit eine emotionale Reise für ein Produkt, das er selbst als von außen betrachteten, beleuchteten Raum sieht. Sein Ansatz ist es, mit der Struktur und Wärme des Holzes zu spielen und der Leuchte Schein und Schatten auf poetische Art und Weise zu entlocken, in der die Preisgabe der eigentlichen Lichtquelle, die stets im Verborgenen bleibt, keinen Platz hat.

Stolz auf Holz

Für Secot gehört dazu natürlich auch die Möglichkeit, ein Produkt nach seinem Lebenszyklus auch wieder sortenrein in den Wertstoffkreislauf zurückzuführen. Ein weiteres Steckenpferd des Unternehmens ist, dass die Leuchten aus Birkenholz für den Einsatz für den Objektbereich geeignet sind. Die Leuchten gehen mit ihrer Feuerfestigkeit bis 850 Grad Celsius weit über das geforderte Soll hinaus. Auch darauf ist man bei Secto besonders stolz.