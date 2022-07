Die Bundeslehrlingswettbewerbe werden von der Landesinnung Salzburg der Dachdecker, Glaser und Spengler organisiert. An der Landesberufsschule Hallein, wo die Bewerbe am 15. September ab 10 Uhr für Doppel-Teilnehmer*innen und am 16. September ab 8.30 Uhr für Einzel-Teilnehmer*innen starten, zeigen die österreichischen Spengler- und Dachdecker-Lehrlinge ihr Können.

Anschließend werden ihre Leistungen einer Expertenjury präsentiert, die nach einem strengen Reglement die besten angehenden Facharbeiter*innen kürt. Gebührend gefeiert werden die besten Lehrlinge des Jahres am Abend des zweiten Wettbewerbstages.

(bt)

Informationen:

Landesinnung der Dachdecker, Glaser und Spengler Salzburg, T: 0662/88 88-270, E: dd-gl-sp@wks.at