Die Aussage ist klar: „Viele Unternehmen haben sich bereits Dekarbonisierungsziele gesetzt und ihre Strategien danach ausgerichtet. Für die Umsetzung braucht es klare Signale – national wie international.“ So lautet die Forderung des Vereins CEOs for Future, in dem rund 70 österreichische Topmanager*innen und Unternehmen vertreten sind. „CEOs for Future erwartet sich diese Signale von der COP28. Die laufende Klimakonferenz muss den Boden für die Umsetzung der Ziele des Paris Agreement bereiten“, so Christiane Brunner, Vorständin von CEOs for Future. Sie betont: „Die Staaten müssen ausreichende Antworten auf die Ergebnisse des Global Stocktake geben, also ihre Anstrengungen erhöhen. Das ist wichtig für die Erreichung der Klimaziele, aber auch dafür, dass die Wirtschaft die nötigen Investitionsentscheidungen treffen kann.“

Die Sektoren Energie und Industrie sind aus Sicht von Brunner und ihren Mitstreiter*innen zentral für die Dekarbonisierung. In einem Positionspapier zur Dekarbonisierung der Industrie in Österreich haben sie die aus ihrer Sicht wesentlichen Maßnahmen aufgelistet: Ausbau Erneuerbarer Energie, Energieeffizienz und Ersatz fossiler Energie.